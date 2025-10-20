Calcio Uisp a 11 | Blues Boys solitario con bomber Giovanelli

La Spezia, 20 ottobre 2025 – Non perde colpi l' Aston Uella Carrara che infila – anche grazie al tris di Figliè – il quarto acuto di fila e guida il Girone 2 del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra. Intanto il Blues Boys per merito del sigillo di Giovanelli contro il Virgoletta, rimane solitario in vetta al Girone 1, perché rallenta lo Sporting Bacco, raggiungo da Sarzana Calcio, Comano e La Serra. GIRONE 1 Risultati: Comano-Asd Il Ritrovo Filetto 1-0 (Poli G.), Blues Boys-Virgoletta 1-0 (Giovanelli S.), Sporting Bacco-Amatori Castelnuovo 0-0, Cpo Agr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

