Calcio Uisp a 11 | Blues Boys solitario con bomber Giovanelli
La Spezia, 20 ottobre 2025 – Non perde colpi l' Aston Uella Carrara che infila – anche grazie al tris di Figliè – il quarto acuto di fila e guida il Girone 2 del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra. Intanto il Blues Boys per merito del sigillo di Giovanelli contro il Virgoletta, rimane solitario in vetta al Girone 1, perché rallenta lo Sporting Bacco, raggiungo da Sarzana Calcio, Comano e La Serra. GIRONE 1 Risultati: Comano-Asd Il Ritrovo Filetto 1-0 (Poli G.), Blues Boys-Virgoletta 1-0 (Giovanelli S.), Sporting Bacco-Amatori Castelnuovo 0-0, Cpo Agr. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Uisp, finale calcio Coppa Salento al Kick Off, 5 Luglio 2024 - facebook.com Vai su Facebook
Matti per il calcio @UispNazionale entra in tutte le famiglie ? “Casa Italia" su @RaiDue con un servizio sulla Rassegna nazionale Uisp. Microfono ad Alessandro Baldi, Uisp, e al presidente della @sambenedettese Massi https://uisp.it/nazionale/pagina/la-rai - X Vai su X
Calcio Uisp a 11: Blues Boys solitario con bomber Giovanelli - La Spezia, 20 ottobre 2025 – Non perde colpi l' Aston Uella Carrara che infila – anche grazie al tris di Figliè – il quarto acuto di fila e guida il Girone 2 del campionato calcistico a 11 curato dall ... lanazione.it scrive
Calcio Uisp a 11: arriva l'Aston Uella da Carrara e sbaraglia la concorrenza - Nella terza del campionato della Lega Uisp provinciale spezzina il Blues Boys butta giù il Castelnuovo. Lo riporta msn.com
Calcio Uisp a 11: il tris di Cuvelier per aprire la stagione - La Spezia, 29 settembre 2025 – Bloccati sul pareggio dal Cpo Agriturismo La Sarticola i campioni in carica del Real Chiappa nell'avvio del campionato calcistico a 11, curato dalla Lega Uisp della ... Si legge su lanazione.it