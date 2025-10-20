Calcio Seconda | poker di vittorie pisane

Pisa 20 ottobre 2025 – Quinta giornata del girone di andata vibrante in Seconda Categoria per le pisane nel girone G toscano. Clamorosa sconfitta interna del Tirrenia che viene travolto in casa dal Crespina per 0 – 4. Un risultato davvero sorprendente e non pronosticabile alla vigilia del match. Melani, Baldacci, Bianco e Montagnani gli autori delle reti ospiti. La Corte ha vinto allo Stadio Comunale di Bientina di misura per 0 – 1 conquistando tre punti pesanti per la propria classifica in questo suo secondo anno in categoria. A decidere la sfida l’attaccante albanese Shkurti. Vittoria anche per il Pisa Ovest che in casa riesce a piegare il Castelfranco per 2 – 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

