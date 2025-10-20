Calcio risultati serie A | Milan in testa alla classifica

Roma, 20 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Milan-Fiorentina 2-1 Settima giornata: Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, Como-Juventus 2-0, Cagliari-Bologna 0-2, Genoa-Parma 0-0, Atalanta-Lazio 0-0, Milan-Fiorentina 2-1, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese. Classifica: MIlan 16, Napoli, Roma, Inter 15, Bologna 13, Como, Juventus 12, Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 9, Cagliari, Udinese, Torino, Lazio 8, Lecce, Parma 6, Verona 4, Fiorentina, Pisa, Genoa 3, Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20.45 Milan-Pisa, sabato 25 ottobre ore 15 Parma-Como, Udinese-Lecce, ore 18 Napoli-Inter, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

