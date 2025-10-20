Calcio quote Sisal | Tudor sotto esame dopo la sconfitta di Como

(Adnkronos) – Il passaggio dall’essere uno dei due allenatori ancora imbattuti in Serie A, l’altro è Juric, a vedere in discussione il proprio futuro sulla panchina della Juventus è stato velocissimo per Igor Tudor. Il tecnico bianconero, all’indomani della sconfitta contro il Como, è finito sulla graticola sia per il gioco che per i risultati. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

San Marino, quote rosa nella Federazione Gioco Calcio: «Atto dovuto» corriereromagna.it/san-marino/san… - X Vai su X

Gela-Athletic sarà anche la sfida tra Manuel Sarao, a quota tre reti, e il capocannoniere del girone Nicolas Micoli, a quota sei gol. #Gela #Sport #Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Calcio, quote Sisal: Tudor sotto esame dopo la sconfitta di Como - Il passaggio dall'essere uno dei due allenatori ancora imbattuti in Serie A, l'altro è Juric, a vedere in discussione ... Lo riporta iltempo.it

Ora Tudor rischia e si gioca tutto col Real: le quote esonero - Quote esonero Tudor: la Juve riflette sul futuro del tecnico croato dopo il ko contro il Como. Segnala gazzetta.it

Calcio: Rocchi a Tudor, 'collaborazione o diventa gazzarra' - "Non commento mai le proteste degli allenatori, che abbiano torto o ragione, e tra l'altro nel caso specifico Tudor ha anche ragione: ma per noi e' fondamentale usare termini corretti, non eccessivi. Scrive ansa.it