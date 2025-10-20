Calcio Napoli buone notizie da McTominay Out Hojlund per la Champions
Lo scozzese del Calcio Napoli torna in gruppo a Castel Volturno nonostante i sei punti di sutura. Conte non rischia il danese: salterà il PSV per essere pronto contro l’Inter. Il Calcio Napoli riparte con un segnale incoraggiante dopo lo stop contro il Torino. Dall’allenamento di oggi a Castel Volturno arrivano notizie contrastanti per Antonio . 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondisci con queste news
Gianni Improta non ha dubbi, il Napoli vincerà il quinto scudetto. Voi che ne pensate? #CN24 #CalcioNapoli24 #CalcioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Napoli vs Inter Al via la Vendita Libera Ultimi biglietti disponibili! Acquista ora: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog - X Vai su X
PSV-Napoli, Conte tira il fiato: ci sono due buone notizie! - Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV, arrivano due buone notizie dal fronte infortuni per il tecnico Antonio Conte. Lo riporta dailynews24.it
Napoli, buone notizie da Castel Volturno: McTominay si allena in gruppo in vista del PSV - Arrivano buone notizie da Castel Volturno, dove il centrocampista scozzese ha preso parte alla seduta di allenamento. Segnala tuttomercatoweb.com
Calcio Napoli, Conte: “Buongiorno e Politano recuperati. Baroni? La nostra bestia nera” - Il tecnico del Calcio Napoli presenta la sfida col Torino: “Abbiamo sette gare in 22 giorni, serviranno rotazioni. Scrive 2anews.it