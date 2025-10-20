Calcio Napoli buone notizie da McTominay Out Hojlund per la Champions

2anews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scozzese del Calcio Napoli torna in gruppo a Castel Volturno nonostante i sei punti di sutura. Conte non rischia il danese: salterà il PSV per essere pronto contro l’Inter. Il Calcio Napoli riparte con un segnale incoraggiante dopo lo stop contro il Torino. Dall’allenamento di oggi a Castel Volturno arrivano notizie contrastanti per Antonio . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli buone notizie da mctominay out hojlund per la champions

© 2anews.it - Calcio Napoli, buone notizie da McTominay. Out Hojlund per la Champions

Approfondisci con queste news

calcio napoli buone notiziePSV-Napoli, Conte tira il fiato: ci sono due buone notizie! - Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV, arrivano due buone notizie dal fronte infortuni per il tecnico Antonio Conte. Lo riporta dailynews24.it

calcio napoli buone notizieNapoli, buone notizie da Castel Volturno: McTominay si allena in gruppo in vista del PSV - Arrivano buone notizie da Castel Volturno, dove il centrocampista scozzese ha preso parte alla seduta di allenamento. Segnala tuttomercatoweb.com

calcio napoli buone notizieCalcio Napoli, Conte: “Buongiorno e Politano recuperati. Baroni? La nostra bestia nera” - Il tecnico del Calcio Napoli presenta la sfida col Torino: “Abbiamo sette gare in 22 giorni, serviranno rotazioni. Scrive 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Buone Notizie