calcio il milan piega la fiorentina e vola da solo in testa alla serie a

In attesa del posticipo tra Cremonese ed Udinese, in programma domani alle ore 20.45, la settima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio incorona una nuova regina: il Milan piega la Fiorentina per 2-1 e vola da sola in vetta alla classifica. Succede tutto nella ripresa: al 55? Gosens porta avanti i viola, ma Leao ribalta il match con una doppietta, pareggiando al 63? e poi siglando il gol della vittoria al minuto 86 su calcio di rigore. Il Bologna si issa a quota 13 in quinta posizione grazie alla vittoria esterna, conquistata con lo score di 0-2 sul campo del Cagliari: i felsinei passano in Sardegna grazie ai gol di Holm al 31? e di Orsolini al minuto 80. 🔗 Leggi su Oasport.it
