Calcio femminile Soncin prima delle amichevoli della Nazionale | Avversarie forti sarà importante fare esperienza
Si apre un nuovo ciclo. A tre mesi dalla fine degli importanti Campionati Europei, la Nazionale italiana di calcio femminile si appresta a vivere un altro, entusiasmante, percorso, che culminerà con le qualificazioni dei Campionati Mondiali 2027, in scena in Brasile. Sarà questo uno dei focus delle azzurre, pronte ad affrontare nei prossimi giorni due amichevoli casalinghe in cui sfideranno prima il Giappone, match in programma venerdì 24 ottobre in quel di Como, oltre che proprio il Brasile, la cui disputa è pianificata per martedì 28 alle 18:15 a Parma. E’ evidente che l’obiettivo della compagine tricolore sia quello di compiere un ulteriore step dopo il bel passo in avanti fatto all’Europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it
L’applauso forte per le ragazze di Vicenza Calcio Femminile che alla fine di una partita combattutissima portano a casa il bottino pieno. Complimenti! #ErreSport #calcio #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Femminile Italiano - X Vai su X
Soncin: "Le sfide contro avversarie con idee e culture diverse utili per crescere ancora" - “È stato un piacere quest’oggi ritrovare le ragazze dopo tre mesi durante i quali abbiamo lavorato intensamente per capire come continuare. Segnala tuttomercatoweb.com
Ambrosi in nazionale: prima convocazione per il capitano del Parma Women - Grande soddisfazione in casa Parma Calcio Women: Caterina Ambrosi, capitano della Prima Squadra, è stata convocata per la prima volta in Nazionale Maggiore dal Commissario Tecnico Andrea Soncin in vis ... Da sportparma.com
Il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile, Soncin in visita al Mapei Football Center - it) Ieri mattina, il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile dell’Italia Andrea Soncin, accompagnato dai collaboratori Maurizio Peccarisi e Massimo Lotti, è stato in vi ... Segnala sassuolo2000.it