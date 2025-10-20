Calcio femminile le migliori italiane della terza giornata di Serie A | Girelli riferimento Corelli sempre più in alto

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA TERZA GIORNATA DI SERIE A DI CALCIO FEMMINILE. Carlotta Masu (Parma): difensore, classe 2001, è un prospetto decisamente interessante e distinta nel reparto arretrato ducale nel pari tra le gialloblu e l'Inter. Diverse le linee di passaggio intercettate dalla giocatrice parmense, insuperabile nei duelli in campo. Emma Severini (Fiorentina): oltre ad aver segnato un gol e servito un assist nel 4-3 della Fiorentina sul Milan, la centrocampista viola e della Nazionale è stata una delle due giocatrici che hanno effettuato più passaggi all'interno della trequarti avversaria in questo turno di Serie A (24 come Schough).

