Calcio | favola Mjällby la squadra del villaggio di pescatori di 1400 abitanti vince il campionato di Svezia

20 ott 2025

Il Mjällby è campione di Svezia. Il club, espressione di un villaggio di pescatori di 1400 abitanti sulle rive del Mar Baltico, con la vittoria per 2-0 in casa del titolato Goeteborg si è laureato campione di Svezia per la prima volta nella sua storia e con tre giornate di anticipo. Un successo che ricorda per certi versi quello del Leicester di Claudio Ranieri. Il Mjällby - il cui slogan è "rendere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

