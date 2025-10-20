Calcio Eccellenza Terni Fc settimana nera La Pontevecchio fa festa Decide Di Salvatore

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PONTEVECCHIO 1 TERNI FC 0 PONTEVECCHIO (4-2-3-1): Kikrri; Rosignoli, Checcaglini, Biavati, Zichella; Camilletti (20’st Pierassa), D’Ambrosio; Mancini (37’st Polpetta), Sevieri (44’st Orselli sv), Di Salvatore (28’st Depretis); Merli (9’st Liberti). A disp. Fondacci, Cesaroni, Marinelli, Fastellini). All. Crocetti (Caldarelli squalificato). TERNI FC (4-3-3): Cunzi; Esposito, Ponti, Gaggiotti (15’st Rocci), Flavioni (30’st Bruschi); Mengoni (3’st Pucci), Mattia, Bagnato; Mainardi (3’st Santi), Principi, Giacomelli (15’st Leonardi). A disp. Catalani, Barrow, Betti, Domiziani. All. Tozzi Borsoi. Arbitro: Vendrame di Trieste (Valentini e Baroni) 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio eccellenza terni fc settimana nera la pontevecchio fa festa decide di salvatore

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Terni Fc, settimana nera. La Pontevecchio fa festa. Decide Di Salvatore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

calcio eccellenza terni fcEccellenza umbra, la sesta giornata incorona il Terni Fc - Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza umbra si gioca il derby ternano fra la Narnese di Marino Defendi e il Terni Fc guidato da Romano Tozzi Borsoi, il risultato non è però mai in discussi ... Come scrive ternananews.it

calcio eccellenza terni fcEccellenza umbra, domenica amarissima per le ternane - Nella settima giornata del campionato di Eccellenza il Terni Fc crolla al Comunale degli Ornari di Ponte San Giovanni, ... Scrive ternananews.it

calcio eccellenza terni fcCalcio, oggi si gioca la coppa di Eccellenza. Atletico Bmg-Terni Fc e Narnese-Pierantonio. Tutto in 90 minuti per accedere alla finale - Tutto in 90 minuti, più eventuali rigori, per decidere le finaliste della Coppa di Eccellenza. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Eccellenza Terni Fc