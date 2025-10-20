Calcio Eccellenza | Fratres Perignano batte la capolista Zenith
Pisa 20 ottobre 2025 – La settima giornata del campionato di Eccellenza toscana registra la grande vittoria del Fratres Perignano ai danni della capolista Zenith Prato, il pareggio interno del Cenaia che rimane ultimo in classifica, e la sconfitta del San Giuliano. Allo Stadio “Matteoli” di Perignano il Fratres Perignano di mister Fanani piega di misura (1 – 0) la capolista Zenith Prato. Un gran bel risultato firmato da un gran gol messo a segno da Remedi al 57’. Un gol da tre punti che porta i rossoblù a quattro punti dalla vetta occupata dai partesi ma anche dalla Lucchese con tredici punti in sette gare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
#calcio #eccellenza Avanti di due reti all'intervallo (Moltini e Colombo), i biancocelesti soffrono troppo nella ripresa e la Vis Nova pareggia con merito - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO, ECCELLENZA LUCANA, 7^ GIORNATA, MATERA CITTÀ DEI SASSI E SANTARCANGIOLESE SI ANNULLANO AL XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO: 0-0 - X Vai su X
Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano batte la capolista Zenith - Pisa 20 ottobre 2025 – La settima giornata del campionato di Eccellenza toscana registra la grande vittoria del Fratres Perignano ai danni della capolista Zenith Prato, il pareggio interno del Cenaia ... Riporta lanazione.it
La Lucchese batte il Fratres Perignano ai rigori e accede ai quarti di Coppa Italia: decisivo il penalty di Pupeschi - Dopo il pareggio dei tempi regolamentari, la gara si è conclusa 4 a 2 ai tiri di rigore ... Secondo luccaindiretta.it
Calcio. Eccellenza: Fratres pari a Livorno, Cenaia ultimo - Pisa 17 ottobre 2025 – Turno infrasettimanale di Eccellenza non particolarmente esaltante per le pisane. msn.com scrive