Calcio Dilettanti | Migliarino Vecchiano vince il derby
Pisa 20 ottobre 2025 – In Promozione pareggio esterno per i Mobilieri Ponsacco a Castelfiorentino. Un punto per parte in una partita chiusa a reti bianche fra la squadra di mister Dell’Agnello e quella ospite di mister Polzella. Mobilieri secondi, scavalcati dall’Atletico Maremma che ha sedici punti. Castelfiorentino: Pulidori, Ballerini, Razzanelli, Chiti, Mancini, Maltinti V. (Lotti), Locci, Cenci, Alesso (Boumarouan), Bagnoli, Corsi (Cartocci). A disposizione Bartolozzi, Ippolito, Fe, Morandini, Bucalossi, Bi Gokon. All. Dell’Agnello Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Gemignani, Papini (Pisani), Marinari, Aliotta, Mancini, Marrocco (Bracci), Niccolai (Kapllani), Taraj (Rigirozzo), Ficarra, Sciapi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Calcio dilettanti: le fotogallery dai campi bresciani - X Vai su X
Calcio, Alessandria, Dilettanti: i risultati delle squadre della provincia, con marcatori e classifiche. Ecco il tempo reale https://ta4.us/nSdocrF - facebook.com Vai su Facebook
Calcio. Dilettanti: Migliarino Vecchiano vince il derby - Un punto per parte in una partita chiusa a reti bianche fra la squadra di mister Dell’Agnello e quell ... Scrive lanazione.it
Calcio. Dilettanti: vince il Calci, a fondo Urbino e Migliarino - In Prima Categoria, terza sconfitta consecutiva per il Migliarino Vecchiano che rimane ultimo da solo a zero punti dopo questre prime tre gare di campionato. Secondo msn.com
Calcio. Dilettanti: Mobilieri riparte, Urbino crolla - Il Montelupo ribalta l’iniziale immediato vantaggio ulivetese con bomber Chicchiarelli e si impone ... Riporta msn.com