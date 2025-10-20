Termina con un pareggio la settima giornata valida per la Serie A 2025-2026 di calcio. In occasione del posticipo infatti Cremonese e Udinese si sono divise la posta segnando un goal per parte e salendo rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto della classifica. A mettere per primi il musetto davanti sono stati i grigiorossi con Terraciano che, dopo appena quattro minuti di orologio, buca la porta difesa da Okoye con una incornata sugli sviluppi di un calcio piazzato partito da Vandeputte. Poi, nella ripresa, a ripristinare gli equilibri ci ha pensato Zaniolo, anche lui artefice di un colpo di testa capitalizzato dopo una p regevole manovra in contropiede siglata al minuto 51. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio: Cremonese e Udinese si dividono la posta in Serie A. Record negativo di goal nel settimo turno