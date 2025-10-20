Calcio | Cremonese e Udinese si dividono la posta in Serie A Record negativo di goal nel settimo turno
Termina con un pareggio la settima giornata valida per la Serie A 2025-2026 di calcio. In occasione del posticipo infatti Cremonese e Udinese si sono divise la posta segnando un goal per parte e salendo rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto della classifica. A mettere per primi il musetto davanti sono stati i grigiorossi con Terraciano che, dopo appena quattro minuti di orologio, buca la porta difesa da Okoye con una incornata sugli sviluppi di un calcio piazzato partito da Vandeputte. Poi, nella ripresa, a ripristinare gli equilibri ci ha pensato Zaniolo, anche lui artefice di un colpo di testa capitalizzato dopo una p regevole manovra in contropiede siglata al minuto 51. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
51: Nicolo Zaniolo Alessandro Zanoli US Cremonese 1-1 Udinese Calcio #SerieATIM #Ceeyarh - facebook.com Vai su Facebook
Sabato scenderemo in campo nella meravigliosa cornice della Scala del calcio ? #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #IntCre #InterCremonese - X Vai su X
Calcio: Cremonese e Udinese si dividono la posta nel posticipo di Serie A. Record negativo di goal nel settimo turno - Termina con un pareggio la settima giornata valida per la Serie A 2025- Si legge su oasport.it
Cremonese e Udinese non evitano il record negativo di gol della 7ª giornata di Serie A: mai così pochi - Le squadre di Nicola e Runjaic non evitano il record negativo di gol della 7^ giornata di Serie A 2025- Secondo fanpage.it
Zaniolo e 2 legni frenano la Cremonese: 1-1 con l'Udinese, non basta Terracciano - Un risultato che consente ai grigiorossi di Nicola di salire a quota 10 punti come il Sassuolo, friulani s ... Scrive tuttosport.com