Caivano trovati tre studenti armati | Impugnavano coltelli
«L?ho trovato per strada». Si è giustificato così uno dei tre ragazzini che sabato scorso ha portato in classe uno dei tre coltelli poi ritrovati dalle insegnanti e.
I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell'istituto scolastico Morano all'interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica. Tre ragazzini – due hanno 13 anni mentre il terzo ne ha 14 – erano stati trovati in possesso di 3 coltelli.
Caivano, trovati tre studenti armati: «Impugnavano coltelli» - Il ritrovamento è avvenuto proprio nell'istituto superiore Morano di Caivano diventato ...
Caivano, Parco Verde: tre minorenni trovati con coltelli a scuola - All'uscita dell'istituto controlli con l'ausilio di metal detector Caivano, Parco Verde: tre minorenni trovati con coltelli a scuola ...
Caivano, coltelli a scuola: tre minorenni segnalati nel Parco Verde - Caivano, 20 Ottobre – Tre giovanissimi studenti, due di 13 anni e uno di 14, sono stati trovati in possesso di tre coltelli all'interno dell'istituto ...