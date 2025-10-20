Caivano tredicenni a scuola con un coltello

Due tredicenni e un quattordicenne sono stati segnalati alla Procura per i minori di Napoli dopo essere stati sorpresi a scuola con un coltello. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Caivano, tredicenni a scuola con un coltello

