Caivano tredicenni a scuola con un coltello
Due tredicenni e un quattordicenne sono stati segnalati alla Procura per i minori di Napoli dopo essere stati sorpresi a scuola con un coltello. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondisci con queste news
I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica. Tre ragazzini – due hanno 13 anni mentre il terzo ne ha 14 – erano stati trovati in possesso di 3 coltelli. I r - facebook.com Vai su Facebook
Coltelli a scuola, arriva il metal detector - I comportamenti potenzialmente inclini alla violenza tra giovanissimi non si fermano e “i controlli hanno permesso di denunciare o arrestare trentotto minori ritenuti responsabili di porto abusivo di ... Segnala rainews.it
Caivano, Parco Verde: tre minorenni trovati con coltelli a scuola - All’uscita dell’istituto controlli con l’ausilio di metal detector Caivano, Parco Verde: tre minorenni trovati con coltelli a scuola ... Secondo marigliano.net
Caivano, coltelli a scuola: tre minorenni segnalati nel Parco Verde - Caivano, 20 Ottobre – Tre giovanissimi studenti, due di 13 anni e uno di 14, sono stati trovati in possesso di tre coltelli all’interno dell’istituto ... sciscianonotizie.it scrive