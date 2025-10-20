Caivano tre ragazzini in classe con i coltelli | arrivano i carabinieri nella scuola del Parco Verde
Nella mattinata di sabato, i carabinieri sono intervenuti nell'istituto superiore Morano, al Parco Verde di Caivano: tre ragazzini tra i 13 e i 14 anni si erano presentati a scuola con dei coltelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
