Caivano tre ragazzini in classe con i coltelli | arrivano i carabinieri nella scuola del Parco Verde

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato, i carabinieri sono intervenuti nell'istituto superiore Morano, al Parco Verde di Caivano: tre ragazzini tra i 13 e i 14 anni si erano presentati a scuola con dei coltelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

caivano tre ragazzini classeTre ragazzini sorpresi a scuola con il coltello a Caivano - Il fatto è accaduto sabato scorso (la notizia si è appresa solo oggi) all'interno dell'istituto scola ... Lo riporta ansa.it

caivano tre ragazzini classeCaivano, due minorenni in possesso di 3 coltelli a scuola - Questo evento non solo evidenzia un preoccupante fenomeno ma anche la sinergia scuola- napolivillage.com scrive

caivano tre ragazzini classeCaivano, minorenni con tre coltelli a scuola: armi sequestrate - Sabato mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Caivano Tre Ragazzini Classe