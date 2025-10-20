Caivano sorpresi a scuola con tre coltelli | arrivano i carabinieri

Sabato mattina i carabinieri della Compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica. Tre ragazzini – due hanno 13 anni mentre il terzo ne ha 14 – erano stati trovati in possesso di 3 coltelli. I minorenni sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caivano, sorpresi a scuola con tre coltelli: arrivano i carabinieri

