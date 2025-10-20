Caivano Parco Verde | Scuola e coltelli La dirigente chiama i carabinieri Tre ragazzini trovati con le armi in tasca
Coltelli nello zaino a 13 anni: segnalati tre minorenni, intervenuti i carabinieri. Sabato mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica. Tre ragazzini – due hanno 13 anni mentre il terzo ne ha 14 – erano stati trovati in possesso di 3 coltelli. I tre ragazzini sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Napoli per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Le armi sono state sequestrate. L'articolo Caivano Parco Verde: Scuola e coltelli. La dirigente chiama i carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi Messa al Parco Verde in suffragio dei carabinieri deceduti in provincia di Padova con una rappresentanza dei carabinieri della Compagnia di Caivano - facebook.com Vai su Facebook
Il desiderio di rinascita del Parco Verde di Caivano - Centinaia in marcia con don Patriciello per la Madonna di Fatima. Dalla fiaccolata un messaggio chiaro: "Basta illegalità e prepotenza: la violenza è stupida" @TgrRai - X Vai su X
Caivano, le voci del Parco Verde: il primo giorno in classe raccontato alla radio - Caivano, Parco Verde, quartiere difficile che con la sua parte sana ogni mattina risorge e riparte per una vita normale. Lo riporta ilmattino.it
Incontro con dirigente scuola di Caivano: Eugenia Carfora a Molfetta - Solo qualche settimana fa Caivano è ritornata alla ribalta delle cronache per le tristi vicende di intimidazione camorristica. Secondo molfettaviva.it
Un nuovo Polo sanitario nel Parco Verde di Caivano - E' stato inaugurato oggi al Parco Verde, a Caivano, il nuovo Polo sanitario alla presenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca, del direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Monica Vanni e de ... Segnala ansa.it