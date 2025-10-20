Caivano Parco Verde | Scuola e coltelli La dirigente chiama i carabinieri Tre ragazzini trovati con le armi in tasca

Coltelli nello zaino a 13 anni: segnalati tre minorenni, intervenuti i carabinieri. Sabato mattina i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti nell’istituto scolastico Morano all’interno del Parco Verde su richiesta della dirigente scolastica. Tre ragazzini – due hanno 13 anni mentre il terzo ne ha 14 – erano stati trovati in possesso di 3 coltelli. I tre ragazzini sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Napoli per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Le armi sono state sequestrate. L'articolo Caivano Parco Verde: Scuola e coltelli. La dirigente chiama i carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it