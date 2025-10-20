Cairo prova ad allisciarsi i tifosi che lo contestano | Il Torino va avanti grazie a loro

« Quello di Simeone contro il Napoli è davvero un gol importante per noi”. Urbano Cairo, ha fatto il punto del campionato della squadra granata dopo la vittoria di sabato sul Napoli, a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ovviamente si è parlato dell’ex Simeone. Simeone, ha detto Cairo, « è un prestito con un riscatto che diventa obbligatorio in modo molto facile» ed ha dunque un futuro al Torino. « Lo consideriamo un giocatore acquistato e siamo molto contenti. Simeone mi piaceva da tempo, ci pensavamo da gennaio della scorsa stagione. Quest’estate ho detto al mister di prenderlo subito e anticipare tutti invece di inseguire un altro attaccante difficile da prendere; era felicissimo, abbiamo proceduto velocemente ed è stata un’ottima cosa averlo fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

