Cairo esalta Simeone | Gol importante per noi Ha il cuore Toro

"Quello di Simeone contro il Napoli è davvero un gol importante per noi. Abbiamo fatto bene contro la Roma qualche settimana fa e in generale con le grandi, anche perché in questo avvio di campionato abbiamo affrontato sei delle prime dieci dell'anno scorso". Così il presidente del Torino Urbano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

