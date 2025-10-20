Cagnolina presa a sassate | non ce l' ha fatta È caccia ai responsabili

Arezzonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presa a sassate per strada. Non ce l'ha fatta Vita, la cagnolina che lo scorso sabato pomeriggio, 18 ottobre, è rimasta gravemente ferita da alcuni sassi lanciati da individui al momento ignoti. Secondo le informazioni apprese, il fatto si sarebbe verificato nella zona del parco del Pionta dove. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Cagnolina Presa Sassate Ce