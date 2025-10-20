A Roma torna l'appuntamento benefico più atteso: la AIL Roma Padel Cup, l'iniziativa promossa da AIL Roma per sostenere la ricerca scientifica contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. La conclusione dell'evento è fissata per sabato 25 ottobre 2025 presso lo Sporting Club Due Ponti, dove scenderanno in campo numerose personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, unite dall'impegno verso la solidarietà. A dare il proprio supporto è Caffè Bocca della Verità. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Caffè Bocca della Verità scende in campo con AIL Roma per la ricerca scientifica.