Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 20 ottobre 2025 – C’era un sospetto via vai di biciclette attorno a un’abitazione a Cadelbosco Sopra. E una serie di attenti controlli dei carabinieri della locale caserma ha portato alla perquisizione dell’edificio, dove sono state rinvenute nove bici di marche differenti, oltre a cinque cerchi di ruote, un manubrio di biciletta, una pinza freno, un sellino senza marca, un cambio completo, materiale custodito all’interno di uno zaino, il tutto tra il garage, il sottoscala e la camera da letto. Materiale che sarebbe riconducibile a furti avvenuti in zona, con l’attività investigativa che ora è concentrata sul rintraccio dei proprietari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cadelbosco Sopra, scoperto "deposito" di bici rubate