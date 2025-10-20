Cade potando una pianta in giardino | Armando è morto al Civile di Brescia

È morto all’ospedale Civile di Brescia Armando Rossi, 81 anni, vittima di un grave incidente domestico avvenuto sabato nella sua abitazione di via Vittorio Emanuele a Casnigo (Bg).L’uomo stava potando una pianta nel giardino di casa quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato sul. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

