Cade lo Jannu Est in lacrime sulla cima più selvaggia dell'Himalaya | Per due notti appesi alla parete

Due alpinisti francesi, Benjamin Védrines e Nicolas Jean, in puro stile alpino, cioè senza corde fisse né ossigeno artificiale, hanno compiuto un'impresa storica: hanno scalato lo Jannu Est dalla parete Nord, la più difficile. Un'ascesa straordinaria: da 30 anni chiunque ci aveva provato o aveva fallito o era morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

