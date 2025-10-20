Cade dal tetto mentre consegna il pranzo agli operai | morto un 64enne di Pesaro

Tragedia nella zona industriale Tavollo di San Giovanni in Marignano: un operaio 64enne di Pesaro è morto precipitando da un tetto mentre consegnava il pranzo a colleghi. Il lucernario ha ceduto sotto i suoi piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

