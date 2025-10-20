Cade da una gru grave 63enne a Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano (Grosseto), 20 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro a Porto Santo Stefano, in via del Campone. Erano le 16,23 quando alla centrale del 118 è arrivata la chiamata d’emergenza per soccorrere un uomo di 63 anni che era caduto da una gru, un volo di circa tre metri. Sul posto ambulanza sono arrivati i sanitari con un’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano e l’elisoccorso regionale Pegaso   2  che ha trasportato il 63anni in codice rosso all’ospedale Misericordia di Grosseto. Presenti anche le forze dell’ordine e l’unità infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

