Cade da una gru grave 63enne a Porto Santo Stefano
Porto Santo Stefano (Grosseto), 20 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro a Porto Santo Stefano, in via del Campone. Erano le 16,23 quando alla centrale del 118 è arrivata la chiamata d’emergenza per soccorrere un uomo di 63 anni che era caduto da una gru, un volo di circa tre metri. Sul posto ambulanza sono arrivati i sanitari con un’ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano e l’elisoccorso regionale Pegaso 2 che ha trasportato il 63anni in codice rosso all’ospedale Misericordia di Grosseto. Presenti anche le forze dell’ordine e l’unità infortuni sul lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cade mentre pota un albero, grave 81enne Stava potando un albero nel suo giardino a Casnigo, quando dopo essere scivolato batteva violentemente il capo. Soccorso è stato trasferito in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova... - facebook.com Vai su Facebook
Castellammare di Stabia, operaio cade da impalcatura: è grave. Stava lavorando in una villa privata, ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mare di Napoli @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/castellammare-di-stabia-operaio- - X Vai su X
Cade da una gru, grave 63enne a Porto Santo Stefano - L’uomo portato all’ospedale di Grosseto con l’elisoccorso ... Secondo lanazione.it
Cade da una gru, ferito un operaio di 63 anni: è grave in ospedale - Un uomo di 63 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto nel pomeriggio di oggi – lunedì 20 ottonre – a Porto Santo Stefano, in via del Campone. Come scrive corrieredimaremma.it