Caddy risciò e golf car la manifestazione davanti a Palazzo Vecchio | Vogliamo lavorare

Firenze, 20 ottobre 2025 – Palazzo Vecchio blindato, clacson e urla “vogliamo lavorare”, striscioni in cui si chiede di bloccare anche i ‘mammut rossi’ che scorrazzano i turisti in città. Molta tensione nella mattinata di oggi, 20 ottobre, davanti al palazzo comunale dove gli operatori di caddy, golf car e risciò hanno protestato a gran voce contro il nuovo regolamento comunale che dal 15 ottobre vieta l’accesso a questi mezzi all’area Unesco. Gli operatori chiedono con forza una revisione della delibera, definita "sproporzionata e penalizzante". Non solo: almeno 20 società si sono già rivolti a un pool di avvocati per presentare ricorso al Tar e per chiedere un risarcimento danni milionario al Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

