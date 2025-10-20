Cadavere di neonata trovato seppellito in un parco mistero nel Regno Unito | indagini su un paio di mutandine

Il corpo di Baby Ava è stato trovato seppellito in un parco della cittadina di Selford il 20 novembre 2024. Finora niente ha permesso di capire chi fossero i suoi genitori. Ora, la polizia ha diffuso le immagini di una paio di mutandine da donna trovate insieme al corpo, sperando di raccogliere qualche informazione utile a risolvere il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

