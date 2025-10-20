Cacciato in pochi minuti Grande Fratello l’annuncio è clamoroso Succederà stasera ad un concorrente
La Casa del Grande Fratello si prepara a vivere una delle sue serate più ricche di tensione e colpi di scena. Le anticipazioni della quarta puntata del reality, in onda stasera, lunedì 20 ottobre 2025, confermano l’atteso e temuto meccanismo dell’ eliminazione a sorpresa tramite televoto flash. L’annuncio ha messo in allarme i concorrenti, che scopriranno in tempo reale chi dovrà lasciare immediatamente il gioco, aggiungendo un elemento di imprevedibilità alle dinamiche già infuocate. La minaccia del televoto flash. Attualmente, quattro concorrenti si trovano in nomination e sono i diretti interessati al verdetto del pubblico: Grazia Kendi, Francesco Rana, Giulia Soponariu e Bena Benabdallah. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
