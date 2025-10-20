Caccia sugli alberi a Palm Beach indaga l' Fbi Rischio di un nuovo agguato contro Trump

Un appostamento di caccia sospetto nei pressi dell' aeroporto internazionale di Palm Beach, in Florida, con tanto di visuale diretta sul punto esatto della pista in cui Donald Trump sarebbe dovuto scendere dal suo Air Force One. È questa la preoccupante scoperta fatta dal Secret Service lo scorso venerdì, durante la perlustrazione effettuata nei pressi dello scalo prima dell'arrivo in loco del presidente degli Usa. Il direttore dell'FBI, Kash Patel, ha spiegato che la postazione – rinvenuta giovedì - non è stata ancora collegata a nessun individuo. " Non ci sono state ripercussioni sui movimenti e nessun individuo era presente o coinvolto nel luogo ", ha aggiunto il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caccia sugli alberi a Palm Beach, indaga l'Fbi. "Rischio di un nuovo agguato contro Trump"

