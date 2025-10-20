Caccia J-10 missili e Type 22 | nasce una nuova potenza militare asiatica?
In Asia c'è un Paese che continua a rafforzare il proprio esercito. È un Paese che può vantare alcuni record rilevanti. Parliamo dell' Indonesia: la nazione con il maggior numero di musulmani al mondo, con oltre 220 milioni di fedeli, la terza democrazia più popolosa del pianeta (285 milioni di persone) e quella che, secondo la Banca Mondiale, potrebbe diventare la quarta economia più grande del pianeta entro il 2050 (al momento è al 16esimo posto). Jakarta tira dritto e continua a crescere di anno in anno, al netto di tensioni sociali e politiche interne, e di un contesto generale regionale sempre più incandescente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
