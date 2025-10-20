Caccia con richiami elettroacustici vietati | sei denunce in un weekend nel Leccese

LECCE – In sei sono stati denunciati nell’ultimo fine settimana per aver utilizzato richiami elettroacustici durante l’attività venatoria, una pratica espressamente vietata dalla legge.Si tratta di un cacciatore fermato a Gallipoli, in località Santo Stefano, uno a Nardò, in località Console, uno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

