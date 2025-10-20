Caccia con richiami elettroacustici vietati | sei denunce in un weekend nel Leccese

Lecceprima.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – In sei sono stati denunciati nell’ultimo fine settimana per aver utilizzato richiami elettroacustici durante l’attività venatoria, una pratica espressamente vietata dalla legge.Si tratta di un cacciatore fermato a Gallipoli, in località Santo Stefano, uno a Nardò, in località Console, uno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

caccia richiami elettroacustici vietatiCaccia con richiami elettroacustici vietati: sei denunce in un weekend nel Leccese - I carabinieri forestali hanno intensificato i controlli contro l’attività venatoria illegale. Scrive lecceprima.it

caccia richiami elettroacustici vietatiA caccia con richiami elettroacustici vietati dalla legge, denunciate sei persone - Sono stati deferiti alla Procura della Repubblica, con la contestazione di esercizio dell’attività venatoria con mezzi non consentiti ... Da leccenews24.it

caccia richiami elettroacustici vietatiCaccia illegale nel nord Salento: sei denunciati. Sequestrati fucili e avifauna - I carabinieri Forestali hanno intensificato i controlli per contrastare l'esercizio venatorio illegale nel Salento. Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Caccia Richiami Elettroacustici Vietati