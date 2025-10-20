Buste dei rifiuti lasciate nei cestini e in strada a San Silvestro | La sera puliscono e la mattina è di tutto sporco FOTO

Lungo la strada che porta a San Silvestro sarebbe diventata un'abitudine lasciare le buste dei rifiuti dentro e sotto i cestini che non sono di certo cassonetti, ma anche quella di occultarle quelle buste in mezzo all'erba che costeggia alcuni tratti della carreggiata.A denunciarlo è un cittadino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

