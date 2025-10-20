Buscaglia e Padovan sulla inattesa sconfitta del Napoli a Torino Sulla Juventus …

Padovan: La Juventus? Chi ha speso i soldi è un incompetente e chi gli ha dato in mano i soldi è ancora più incompetente.. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ricky Buscaglia, giornalista. “Mi aspettavo un Napoli diverso a Torino, ha giocato sottotono. Le occasioni le ha avute pur con una squadra un po’ ‘sbiadita, ieri è emersa la verità che Conte dice da tempo: questa è una stagione diversa, il Napoli è diverso e quanto prima si abituano i nuovi, tanto prima il Napoli farà un percorso positivo. Questo ko non altera gli obiettivi degli azzurri. 🔗 Leggi su Parlami.eu

