Bus incastrato tra le auto in sosta selvaggia a Chiaia il traffico impazzisce la sera del weekend

Bus 140 resta bloccato in via Chiatamone dalle auto in sosta vietata. Lunghe code e clacson impazziti. Arrivano i carro attrezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gatto incastrato nel motore: il proprietario dell’auto lo adotta ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca… - Il proprietario dell’auto si è reso disponibile ad adottarlo non appena saranno concluse le doverose procedure sanitarie. Una buona notizia illumina la giornata - X Vai su X

Violento nubifragio su Olbia: diverse persone bloccate in casa, un uomo salvato dopo essere rimasto incastrato dal livello dell'acqua nella propria auto Qui la notizia: https://www.sassaritoday.it/cronaca/temporale-olbia-uomo-incastrato-auto.html - facebook.com Vai su Facebook

Auto in sosta nel mirino: il teppista incastrato dalle telecamere - Imola, 31 agosto 2025 – È stato identificato e denunciato in meno di 24 ore il responsabile del danneggiamento di un’autovettura avvenuto alcuni giorni fa in una via del centro storico. Da ilrestodelcarlino.it

Casalmaggiore, ruba una borsetta da un'auto in sosta ed usa il bancomat: 26enne incastrato dalle telecamere - Casalmaggiore (Cremona), 2 agosto 2025 – Ha rubato una borsetta da un’auto nel parcheggio e poi ha prelevato denaro ad uno sportello bancomat. Da ilgiorno.it