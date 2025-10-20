Buoni pasto | l’esenzione fiscale sale a 10 euro Fino a 500 euro in più per i lavoratori
Buoni pasto elettronici: l’esenzione fiscale sale a 10 euro. La Manovra prevede l’ok al tanto invocato innalzamento, dagli 8 euro di oggi. Resta invece a 4 euro la cifra per i buoni cartacei. Una riforma che si traduce in un guadagno fino a 500 euro l’anno per 3,5 milioni di lavoratori. E per lo Stato? Un costo tra i 75 e i 90 milioni di euro, ma che alla fine potrebbe trasformarsi in vantaggio economico, grazie a un aumento del gettito Iva con l’incremento dei consumi alimentari e di ristorazione legata ai buoni pasto. Dal 2026 sale a 10 euro l’esenzione dei buoni pasto elettronici. La Legge di Bilancio, secondo quanto annunciato da Palazzo Chigi, innalzerà la soglia di esenzione fiscale dagli attuali 8 a 10 euro per ciascun ticket elettronico. 🔗 Leggi su Panorama.it
