Buon compleanno Mara Venier Claudio Ranieri Sabino Cassese

Buon compleanno Mara Venier, Claudio Ranieri, Pioli, De Sciglio, Sabino Cassese, Fabio Cudicini, Valeria Fabrizi, Marcello Maddalena, Lucio Stanca, Romeo Benetti, Piercamillo Davigo, Enzo Gragnaniello, Roberto Reggi, Elisa Bulgarelli, Angelomario Moratti, Nicola Legrottaglie, Erika Striulli, Rossella Ratto, Andrea di Maggio. Oggi 20 ottobre compiono gli anni: Mara Venier, attrice, conduttrice tv; Ugo Rosin, ex calciatore; Antonio Giammarinaro, ex calciatore, allenatore; Livio Busato, ex calciatore; Sabino Cassese, giurista; Fabio Cudicini, ex calciatore; Valeria Fabrizi, attrice; Lilli Lembo, attrice, conduttrice tv; Mirella Fiore, ceramista, pittrice; Giancarlo Pasquini, politico; Rocco Melideo, ex calciatore; Carlo Becchi, fisico; Marcello Maddalena, magistrato; Chiara Saraceno, sociologa; Lucio Stanca, politico; Bruno Corà, critico d’arte; Romeo Benetti, ex calciatore, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Mara Venier, Claudio Ranieri, Sabino Cassese

