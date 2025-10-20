Bundesliga | il Bayern vince il Der Klassiker e allunga a +5 Dortmund fallisce l' aggancio

Monaco di Baviera (Germania) 20 ottobre 2025 - La settima giornata di Bundesliga era quella della partita in assoluto più popolare del calcio tedesco: il Der Klassiker. All'Allianz Arena il Dortmund aveva la chance di mettere i bastoni tra le ruote al Bayern Monaco, ma la missione è fallita in una sfida al cardiopalma. Continua l'avvio di stagione perfetto dei bavaresi, ora a +5 su tutte le inseguitrici. Vincono Lipsia, Stoccarda e Leverkusen, ma i punti da recuperare non diminuiscono mai. Dietro il Monchengladbach resta l'unica squadra ancora senza vittorie. L'esito delle partite del weekend. Venerdì sera il settimo turno di Bundesliga comincia dalla Capitale, dove l' Union Berlino prolunga l'avvio senza successi del Borussia Monchengladbach. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bundesliga: il Bayern vince il Der Klassiker e allunga a +5, Dortmund fallisce l'aggancio

