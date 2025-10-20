D ue giovani ossessionati dalle teorie del complotto rapiscono l’influente CEO di una grande azienda, convinti che sia un’aliena decisa a distruggere il pianeta Terra. Ecco la trama breve di Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos al cinema dal 23 ottobre. Nei panni della CEO torna l’attrice feticcio di Yorgos, Emma Stone, costretta dai rapitori a radersi e cospargersi di un sostanza che le impedisce di comunicare con l’astronave. Il resto del cast è composto Jesse Plemons e dall’esordiente Aidan Delbis. Sceneggiato da Will Tracy, Bugonia è un remake-adattamento del film Save the Green Planet! di Jang Joon-hwan (uscito nel 2003). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Bugonia”: il trailer del film di Yorgos Lanthimos