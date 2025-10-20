Col passare delle ore cominciano ad emergere dettagli sullo svolgimento dell’incontro bilaterale tra il presidente statunitense Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky avvenuto lo scorso venerdì a Washington. Incontro in cui Trump avrebbe ancora una volta cambiato il proprio approccio nei confronti del dossier ucraino, adottandone uno meno favorevole a Kyiv. Anziché discutere sull’effettiva fornitura di Tomahawk statunitensi all’Ucraina, come preventivato da molti (compresa, probabilmente, la stessa leadership ucraina), secondo personalità a conoscenza dei fatti, come riportato da FT, il vertice ha visto principalmente Trump cercare di convincere il suo interlocutore di dover accettare le condizioni poste da Mosca per arrivare alla fine del conflitto, poiché in caso contrario la Russia “avrebbe distrutto” l’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Budapest potrebbe essere un punto di svolta per il conflitto in Ucraina. Ecco perché