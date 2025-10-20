Bucciantini | Ci aspettiamo di più dalla Juventus per la sua storia ma dal 2022 è una squadra da 70 punti Da quando è andato via Paratici…

Bucciantini: «Ci aspettiamo di più dalla Juventus per la sua storia ma dal 2022 è una squadra da 70 punti». La severa analisi del giornalista. La pesante e inattesa sconfitta della Juventus a Como ha innescato un profondo processo di analisi sull’attuale dimensione del club bianconero. Negli studi di Sky Calcio Club, l’opinionista Marco Bucciantini ha offerto una disamina lucida e severa, partendo dalla discrepanza tra le aspettative storiche legate al nome “ Juventus ” e la realtà dei fatti mostrata dal campo negli ultimi anni. Secondo Bucciantini, il problema è strutturale e non contingente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

