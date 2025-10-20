Btp Valore1a giornata raccolti 5,4 mld

18.40 Nella prima giornata di raccolta il nuovo Btp Valore ha totalizzato ordini per poco meno di 5,4 miliardi di euro, con oltre 154mila contratti. La domanda per la sesta emissione del Btp Valore proseguirà fino a venerdì 24 ottobre,salvo chiusura anticipata.Il Btp Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi. Scadenza di 7 anni e un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. Alla fine del collocamento saranno annunciati i tassi cedolari definitivi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it