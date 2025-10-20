Btp Valore ordini per un miliardo poco dopo la prima ora di emissione

Lastampa.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo Btp in sottoscrizione avrà cedole crescenti nel tempo, una durata più lunga rispetto alle precedenti edizioni (sette anni) e il consueto premio finale dello 0,8%. 🔗 Leggi su Lastampa.it

btp valore ordini per un miliardo poco dopo la prima ora di emissione

© Lastampa.it - Btp Valore, ordini per un miliardo poco dopo la prima ora di emissione

Scopri altri approfondimenti

BTp Valore: partenza sprint, domanda gia' oltre 1 miliardo di euro - Partenza sprint per il BTp Valore che in meno di un'ora all'avvio del collocamento ha gia' raccolto ... Lo riporta ilsole24ore.com

btp valore ordini miliardoCollocamento del BTp Valore 2032 (ISIN speciale: IT0005672016), ordini al via dalle 9.00 di oggi - 00 di questa mattina parte il collocamento del BTp Valore 2032 e gli ordini potranno partire da un minimo di 1. msn.com scrive

btp valore ordini miliardoBtp Valore: via al collocamento. Tutto quello che c’è da sapere - La nuova emissione del Tesoro pensata per il retail prevede uno step up delle cedole e un bonus fedeltà dello 0,8%. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Btp Valore Ordini Miliardo