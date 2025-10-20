Btp Valore ordini già oltre il miliardo di euro
Il nuovo Btp Valore in collocamento da questa mattina ha già registrato ordini per oltre un miliardo di euro (1,048 miliardi) dopo poco più di un’ora, con oltre 31mila contratti. Il Btp Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di sette anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. Sono previsti tassi minimi del 2,60% per il primo, secondo e terzo anno, del 3,10% per il quarto e il quinto anno, del 4,00% per il sesto e il settimo anno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
