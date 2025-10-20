BTP Valore | collocamento parte con il turbo | 1 miliardi già raggiunto

Prende il via il collocamento del BTP Valore, il titolo di Stato dedicato alla clientela retail, che sarà collocato da oggi (20 ottobre) a venerdì (24 ottobre) sul mercato MOT di Borsa italiana. Una emissione che sta da subito performando bene: in circa un’ora di trattazione sono arrivati ordini per oltre 900 milioni di euro. Sinora gli ordini ammontano esattamente a 922.456.008 euro per 27.905 contratti, più o meno in linea con il collocamento del precedente BTP Valore, a maggio 2024, quando erano stati scambiati in un’ora e mezza 1,5 miliardi di euro. La serie dei tassi minimi. Il MEF ha annunciato venerdì scorso la serie dei tassi cedolari minimi garantiti, che l termine del collocamento, in base alle condizioni di mercato alla chiusura del collocamento sul MOT ed in risposta alla domanda pervenuta, potranno essere confermati o rivisti al rialzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - BTP Valore: collocamento parte con il turbo: 1 miliardi già raggiunto

