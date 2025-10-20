Btp valore 2032 parte la sesta emissione del titolo per i piccoli risparmiatori Ecco le condizioni
Parte lunedì 20 ottobre la sesta emissione del Btp Valore ottobre 2032, titolo di Stato riservato ai risparmiatori individuali della durata di sette anni con cedole crescenti nel tempo. Il collocamento resterà aperto fino alle 13 di venerdì 24 ottobre e, come di consueto, non prevede commissioni né limiti di sottoscrizione, se non quello minimo di 1000 euro. Il Tesoro ha fissato i tassi minimi garantiti al 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il quarto e quinto anno e 4% per il sesto e settimo anno. In base a questi livelli, il rendimento medio lordo minimo si attesta intorno al 3,25%, che al netto della tassazione agevolata al 12,5% scende a circa il 2,85%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
