Btp Valore 2025 al via oggi l'emissione | tassi di rendimento cedole e come sottoscrivere i Titoli di Stato

Oggi, lunedì 20 ottobre 2025, parte l'emissione del Btp Valore. Il titolo di Stato ha una durata di 7 anni. Le cedole trimestrali crescenti seguono il meccanismo "step-up" 3+2+2. I tassi di rendimento minimi sono già stati comunicati dal ministero dell'Economia. Il codice ISIN per acquistarlo è IT0005672016. Il collocamento chiuderà alle ore 13 di venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
