Brunori Sas-Il tempo delle noci presentato al Festival del Cinema di Roma

Reggiotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Special Screening, Brunori Sas - Il tempo delle noci, il documentario diretto da Giacomo Triglia, disponibile prossimamente sulle reti Rai.Targato Rai Documentari, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

brunori sas tempo nociBrunori Sas – Il tempo delle noci, intervista a Dario Brunori e Giacomo Triglia - Nella sezione Proiezioni Speciali della Festa del Cinema di Roma 2025, Brunori Sas – Il tempo delle noci è un viaggio intimo e profondo nell’universo ... Riporta ciakmagazine.it

brunori sas tempo nociBrunori Sas alla Festa del Cinema col docufilm «Il tempo delle noci»: «Lo abbiamo registrato in una cantina» - Il cantautore sul tappeto rosso: «Abbiamo voluto raccontare le vicende umane che ci sono dietro a un disco» ... Si legge su msn.com

brunori sas tempo nociBrunori Sas – Il tempo delle noci: ritratto intimo di un artista - Presentato al Festival del cinema di Roma il documentario su Brunori Sas - Si legge su ilcrotonese.it

Cerca Video su questo argomento: Brunori Sas Tempo Noci