Brunico caso nitazeni | un 28enne muore svelata la pista del web
Un giovane perde la vita, un anno fa, a Brunico. Oggi, quell’assenza ha un nome: un oppioide sintetico della famiglia dei nitazeni. L’inchiesta dei Carabinieri, coordinata dalla Procura di Bolzano, riporta a galla una storia che interroga il Paese e mette in guardia su una minaccia silenziosa. Un caso che rompe il silenzio a Brunico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide sintetico, in Italia. Il decesso della vittima, un uomo di Brunico sui 30 anni, risale a un a - facebook.com Vai su Facebook
Morto per overdose un anno fa, 28enne prima vittima dei nitazeni in Italia: “Più pericolosi del fentanyl” - È stato reso noto oggi, lunedì 20 ottobre, il decesso della prima vittima in Italia dei nitazeni, oppioidi sintetici considerati anche più pericolosi del fentanyl. Lo riporta fanpage.it
Morto a 28 anni per il Nitazeni, primo caso in Italia. Massima allerta - È scattato un arresto in relazione al primo decesso in Italia attribuibile a un’overdose da Nitazeni, una nuova e potentissima classe di oppioidi ... Da thesocialpost.it
Nitazeni, allarme in Italia per un oppioide sintetico: 28enne muore di overdose - La prima vittima di questa nuova sostanza stupefacente è di Brunico in provincia di Bolzano, dove è stato arrestato anche lo spacciatore ... Si legge su msn.com