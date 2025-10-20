Brunico caso nitazeni | un 28enne muore svelata la pista del web

Un giovane perde la vita, un anno fa, a Brunico. Oggi, quell’assenza ha un nome: un oppioide sintetico della famiglia dei nitazeni. L’inchiesta dei Carabinieri, coordinata dalla Procura di Bolzano, riporta a galla una storia che interroga il Paese e mette in guardia su una minaccia silenziosa. Un caso che rompe il silenzio a Brunico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

